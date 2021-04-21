21 апреля
Красноярск
погода +3 °C
76.02
 
€ 91.75
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае замглавы Дудинки помещена под домашний арест

Главная Происшествия
Красноярск
15:42 21 Апреля 2021
дело, чиновники, таймыр
версия для печати Ico_print

Уголовное дело в отношении заместителя главы Дудинки возбудили в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в августе 2019 года заместитель главы Дудинки заключила контракт на строительство моста в поселке Волочанка Красноярского края с ООО "Энергоспецстрой". Общая стоимость контракта составляла более 13 млн рублей. В 2020 году строительство моста было завершено, но построенный объект не соответствует проектной документации.

«Его эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Обвиняемая, достоверно зная, что работы надлежащим образом не выполнены, подписала акты выполненных работ. На основании которых подрядчику были выплачены денежные средства, предусмотренные контрактом», - сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою вину она не признала.

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске автобус сбил 8-летнего мальчика

В Красноярске автобус сбил 8-летнего мальчика

21 Апреля 2021 г.
Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора
Новости Красноярска: В Минусинске задержаны организаторы подпольных казино

В Минусинске задержаны организаторы подпольных казино

21 Апреля 2021 г.
Азартные игры они проводили с июня прошлого года
Новости Красноярска: Красноярцев отправили в спецприемник за отказ снять тонировку

Красноярцев отправили в спецприемник за отказ снять тонировку

21 Апреля 2021 г.
Пять суток проведут там трое водителей
Новости Красноярска: Гонки с инспекторами ГИБДД устроил пьяный 19-летний житель Сосновоборска, угнавший машину

Гонки с инспекторами ГИБДД устроил пьяный 19-летний житель Сосновоборска, угнавший машину

21 Апреля 2021 г.
Ранее он уже привлекался к ответственности за угон и езду без прав
Новости Красноярска: Три человека пострадали в массовой аварии на трассе под Красноярском

Три человека пострадали в массовой аварии на трассе под Красноярском

20 Апреля 2021 г.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 апреля, на 808 км трассе Р-255 «Сибирь»

2,7млн рублей заплатит житель Красноярского края за вылов осетров

20 Апреля 2021 г.
Кроме штрафа мужчина обязан отработать 340 часов в пользу государства
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Новости Красноярска: Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

Главный тренер БК «Енисей»: «То, как мы играли в третьей и четвертой четвертях – это несерьезно»

17 Апреля 2021 г.
Исход матча с «Цмоки-Минск» был решен в первой четверти
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

19 Апреля 2021 г.
Самый богатый задекларировал 14,59 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru