В Красноярском крае замглавы Дудинки помещена под домашний арест

Уголовное дело в отношении заместителя главы Дудинки возбудили в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в августе 2019 года заместитель главы Дудинки заключила контракт на строительство моста в поселке Волочанка Красноярского края с ООО "Энергоспецстрой". Общая стоимость контракта составляла более 13 млн рублей. В 2020 году строительство моста было завершено, но построенный объект не соответствует проектной документации.

«Его эксплуатация представляет угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Обвиняемая, достоверно зная, что работы надлежащим образом не выполнены, подписала акты выполненных работ. На основании которых подрядчику были выплачены денежные средства, предусмотренные контрактом», - сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою вину она не признала.