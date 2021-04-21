В Минусинске задержаны организаторы подпольных казино

Троих подозреваемых незаконной организации и проведения азартных игр задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Минусинский». Операция проводилась при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Сотрудникам полиции удалось установить, что в городе функционирует игровое заведение, вход в которое был доступен только ограниченному кругу лиц, полицейские зафиксировали факт игры и пресекли деятельность заведения.

Оказалось, что с июня прошлого года подозреваемые осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр в двух павильонах на одной из улиц Минусинска. В помещении оперативники обнаружили и изъяли деньги, сотовые телефоны, семь компьютеров, а также документацию и ноутбук администратора, на котором была установлена программа администрирования игрового процесса.