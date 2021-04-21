Красноярцев отправили в спецприемник за отказ снять тонировку

Трех красноярцев отправили под административный арест за отказ снять тонировку со стекол автомобилей. В спецприемнике они проведут пять суток.

Напомним, в краевом центре с 19 по 28 апреля проводится масштабный рейд «Тонировка» - автоинспекторы проверяют транспорт на наличие тонировочной пленки автомобильных стекол и измеряют светопропускаемость.

Только за два дня проведения мероприятия автоинспекторами города выявлено более 100 нарушителей, тонировка на автомобилях которых не соответствует требованиям закона.

В ГИБДД напоминают, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол, обеспечивающих обзор водителя, должна быть не менее 70%. Чрезмерная тонировка снижает видимость, в связи с чем риск возникновения дорожно-транспортного происшествия возрастает.