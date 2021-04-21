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Красноярцев отправили в спецприемник за отказ снять тонировку

Главная Происшествия
Красноярск
13:52 21 Апреля 2021
гибдд, правила дорожного движения, рейды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Трех красноярцев отправили под административный арест за отказ снять тонировку со стекол автомобилей. В спецприемнике они проведут пять суток.

Напомним, в краевом центре с 19 по 28 апреля проводится масштабный рейд «Тонировка» - автоинспекторы проверяют транспорт на наличие тонировочной пленки автомобильных стекол и измеряют светопропускаемость.

Только за два дня проведения мероприятия автоинспекторами города выявлено более 100 нарушителей, тонировка на автомобилях которых не соответствует требованиям закона. 

В ГИБДД напоминают, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол, обеспечивающих обзор водителя, должна быть не менее 70%. Чрезмерная тонировка снижает видимость, в связи с чем риск возникновения дорожно-транспортного происшествия возрастает. 

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