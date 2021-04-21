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Гонки с инспекторами ГИБДД устроил пьяный 19-летний житель Сосновоборска, угнавший машину

Главная Происшествия
Красноярск
12:10 21 Апреля 2021
происшествие, красноярск, дтп
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Требования инспекторов ДПС об остановке проигнорировал водитель автомобиля ГАЗ. Нарушитель продолжил движение и, увеличив скорость, направился к выезду из города.

Когда инспекторы ДПС догнали и остановили автомобиль, при визуальном были выявлены признаки угона. На место происшествия вызвали следственно-оперативная группа полиции, 19-летний водитель, который имел явные признаки опьянения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От прохождения освидетельствования молодой человек отказался.

«В октябре 2020 года юноша уже привлекался к административной ответственности вождение в нетрезвом виде при отсутствии права управления. Ему было назначено наказание в виде 10 суток ареста», - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». также возбуждено уголовное дело по признакам преступления по факту угона. Кроме этого, 19-летнему лихачу придется ответить за управление транспортным средством без водительских прав, нарушение правил дорожного движения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Задержанный уже дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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