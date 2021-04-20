Три человека пострадали в массовой аварии на трассе под Красноярском

Около половины девятого утра, неподалеку от посёлка Емельяново на дороге «Красноярск-Ачинск» водители автомобиля ВАЗ и Škoda самостоятельно регистрировали мелкое ДТП. Автомобили были припаркованы на обочине, когда в них врезался автомобиль Honda Stepwgn, двигавшийся со стороны Красноярска в направлении Ачинска.

Оказалось, что 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в ВАЗ, где находился 34-летний водитель. После этого Honda Stepwgn отбросило на автомобиль Skoda, который стоял рядом. В это время около автомобиля находились 59-летний водитель и двое пассажиров. Все трое получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали происшествия, после чего будет принято правовое решение.

Фото: скриншот с видео vk.com/kraschp