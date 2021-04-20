2,7млн рублей заплатит житель Красноярского края за вылов осетров

Обвинительный приговор вынес Усть-Енисейский районный суд 39-летнему жителю Красноярского края. Мужчину признали виновным в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесённым в Красную книгу РФ.

Личность браконьера была установлена транспортными полицейскими после того, как на борту грузопассажирского судна обнаружили четыре коробки, с находящимися внутри замороженными фрагментами рыб осетровых пород. Груз оставил кто-то из пассажиров, о чем капитан сообщил в линейный отдел полиции в аэропорту и морском порту города Дудинка.

Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России установили, что мужчина незаконно выловил 17 осетров. Туши рыб браконьер разделал и заморозил их, а затем отправил в Дудинку с одним из своих родственников. Еще один его родственник должен был получить товар по прибытию в порт, но мужчины испугались быть задержанными сотрудниками полиции или пограничниками, поэтому оставили груз на теплоходе и ушли.

Браконьеру суд назначил наказание в виде 340 часов обязательных работ. Кроме этого, был удовлетворен иск природоохранного ведомства о взыскании с осужденного причинённого им природной среде ущерба в сумме более 2,7 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.