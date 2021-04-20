Больше 100 ножевых ранений нанес житель Абаканского района своим знакомым

110 ножевых ударов нанес 24-летний житель села Апано-Ключи Абанского района Красноярского края своим знакомым. Трагедия произошла 16 апреля, в тот день подозреваемый пришел в гости к своим знакомым, с которыми они вместе распивали спиртные напитки.

«В какой-то момент между гостем и хозяевами дома возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчинам не менее 75 и 35 ударов ножом», - сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Осознав, что убил 53-летнего и 65-летнего мужчин, злоумышленник с места преступления скрылся, и предпринял попытки уничтожить следы преступления.

Вскоре его задержали оперативники, под тяжестью предъявленных улик мужчина дал признательные показания. Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.