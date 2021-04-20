20 апреля
Красноярск
погода -3 °C
76.25
 
€ 91.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Больше 100 ножевых ранений нанес житель Абаканского района своим знакомым

Главная Происшествия
Красноярск
15:20 20 Апреля 2021
преступление, криминал, происшествия
версия для печати Ico_print

110 ножевых ударов нанес 24-летний житель села Апано-Ключи Абанского района Красноярского края своим знакомым. Трагедия произошла 16 апреля, в тот день подозреваемый пришел в гости к своим знакомым, с которыми они вместе распивали спиртные напитки.

 «В какой-то момент между гостем и хозяевами дома возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчинам не менее 75 и 35 ударов ножом», - сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Осознав, что убил 53-летнего и 65-летнего мужчин, злоумышленник с места преступления скрылся, и предпринял попытки уничтожить следы преступления.

Вскоре его задержали оперативники, под тяжестью предъявленных улик мужчина дал признательные показания. Задержанный заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

 

Происшествия / НОВОСТИ

2,7млн рублей заплатит житель Красноярского края за вылов осетров

20 Апреля 2021 г.
Кроме штрафа мужчина обязан отработать 340 часов в пользу государства
Новости Красноярска: Пенсионерка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Железногорске Красноярского края

Пенсионерка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Железногорске Красноярского края

20 Апреля 2021 г.
Их сбили на пешеходном переходе
Новости Красноярска: Жителю Красноярского края предъявлено обвинение за убийство, совершенное в 90-х

Жителю Красноярского края предъявлено обвинение за убийство, совершенное в 90-х

20 Апреля 2021 г.
Ему удавалось скрываться от правосудия 24 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

20 Апреля 2021 г.
Им вменяют нарушение правил, регламентирующих работу бассейнов
Новости Красноярска: Истязавшая сына мать из Назарово лишена родительских прав

Истязавшая сына мать из Назарово лишена родительских прав

20 Апреля 2021 г.
Двоих детей забрали из семьи, когда видео истязательств попали в интернет
Новости Красноярска: С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

19 Апреля 2021 г.
Большая часть аварий произошла на пешеходных переходах
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае водителя приговорили к реальному сроку за драку с инспектором ДПС

В Красноярском крае водителя приговорили к реальному сроку за драку с инспектором ДПС

20 Апреля 2021 г.
Мужчина отправится в колонию на 2,5 года
Новости Красноярска: В Назаровском районе затоплены дороги

В Назаровском районе затоплены дороги

19 Апреля 2021 г.
Водителям советуют временно воздержаться от поездок
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru