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В Красноярском крае задержали владельца и администратора аквацентра, где погибла 8-летняя девочка

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Красноярск
10:25 20 Апреля 2021
ребенок, несчастный случай, следствие
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 В рамках расследования уголовного дела по факту гибели восьмилетней девочки частного аквацентра мини-отеля "Енисей" в поселке Шушенское на юге Красноярского края задержаны владелец и администратор аквацентра. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 12 апреля погибшая вместе с еще 19 учениками второго класса школы № 16 города Минусинска приехала в сопровождении учителей и одного из родителей в аквацентр. Во время купания второклассница ушла на дно бассейна и захлебнулась. По данному было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть").

"Получены сведения о причастности к совершенному преступлению 39-летнего владельца и 38-летнего администратора аквацентра "Енисей", которые в настоящее время задержаны", - говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие считает, что владелец аквацентра допустил ряд нарушений правил, которые регламентируют работу бассейнов. В частности, с посетителями бассейна администраторы не проводили обязательный инструктаж, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, которые должны препятствовать заплыву детей в опасную для них зону. Кроме этого, по версии следствия, владелец не обеспечил наличие инструктора и медицинского работника. Администратору вменяют нарушение должностных инструкций, так как она не провела с группой детей обязательный инструктаж перед посещением бассейна.

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