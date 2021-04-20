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Пенсионерка и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Железногорске Красноярского края

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 20 Апреля 2021
дтп, ребенок, пешеходы
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Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пожилая женщина и ее двухлетний внук, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Авария произошла 19 апреля в Железногорске.

По предварительным данным, 58-летнюю женщину с двухлетним мальчиком в коляске-велосипеде сбил водитель «Хонды» в тот момент, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в больницу и сейчас проходят амбулаторное лечение.
Освидетельствование на месте происшествия показало, что 68-летний водитель был трезв. Мужчина пояснил, что он видел женщину с ребенком, которые стояли перед переходом, но все же продолжил движение после проезда перекрестка. Также у виновника аварии была ограничена видимость из-за сильного повреждения лобового стекла со стороны водителя.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. 

Фото: скриншот с видео ГИБДД по Красноярскому краю

 

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