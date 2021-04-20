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Жителю Красноярского края предъявлено обвинение за убийство, совершенное в 90-х

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Красноярск
10:40 20 Апреля 2021
убийство, грабеж, криминал
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Следственный комитет завершил расследование убийства, совершенного 24 года назад. По данным силового ведомства, 4 июля 1997 года в Сосновоборске был совершен разбой. Неизвестный с «обрезом» охотничьего ружья в маске проник в квартиру в многоэтажке. В ней находились 23-летняя девушка и ее 41-летняя мама. Преступник выстрелил в женщину, а от ее дочери потребовал отдать все деньги – это было 880 тысяч рублей. Затем неизвестный скрылся. Мать госпитализировали, но она скончалась.

«Благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Красноярскому краю, обвиняемый был установлен. В настоящее время в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан, им оказался ранее неоднократно судимый житель города Сосновоборска, который в ходе допроса дал признательные показания, признав вину в совершении убийства, сопряженного с разбоем», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина, которая стала очевидцем убийства собственной матери, с уверенностью опознала преступника. Сейчас он под стражей.

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