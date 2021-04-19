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В Красноярском крае тепловоз насмерть сбил 55-летнего мужчину

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Красноярск
15:20 19 Апреля 2021
железные дороги, происшествие, поезд
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В ночь на 19 апреля погиб 55-летний житель Красноярска, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД России. Сообщение о несчастном случае, произошедшем на перегоне железнодорожных станций Козулька – Косачи, поступило в дежурную часть транспортной полиции. 

«Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что машинист движущегося тепловоза попытался избежать столкновения, он применил экстренное торможение, но пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте» - говорится в сообщении пресс-службы Сибирского линейного управления МВД России.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге. Так, при подходе к остановочным платформам следует обратить внимание на установленные предупреждающие и запрещающие знаки; снять капюшон и наушники. Переходить железнодорожные пути можно лишь в установленных местах и убедившись, что поблизости нет движущегося поезда.

 

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