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С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

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Красноярск
15:40 19 Апреля 2021
дтп, пешеходы, рейды, гибдд
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 Массовый рейд «Пешеходный переход», который прошел в Красноярске 18 апреля, выявил множество нарушений.  Госавтоинспекторы дежурили на аварийно – опасных участках дорог, они помогали пожилым и юным пешеходам перейти дорогу, а водителям напоминали о необходимости снизить скорость при приближении к пешеходным переходам. Нарушителям правил дорожного движения разъясняли последствия аварий, показывая записи реальных ДТП, объясняя, к каким серьезным последствиям может привести невнимательность на дороге.

Только за час работы инспекторами ГИБДД было выявлено пять нарушений правил перехода проезжей части в неположенном месте и три факта непредставления водителями преимущества в движении пешеходам.

«В результате дорожно-транспортных происшествий только с начала этого года получили травмы 95 пешеходов, четыре из которых погибли. Большая часть аварий произошла на пешеходных переходах, таких случаев с начала года зарегистрировано 56» - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Красноярского края.

 

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