С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

Массовый рейд «Пешеходный переход», который прошел в Красноярске 18 апреля, выявил множество нарушений. Госавтоинспекторы дежурили на аварийно – опасных участках дорог, они помогали пожилым и юным пешеходам перейти дорогу, а водителям напоминали о необходимости снизить скорость при приближении к пешеходным переходам. Нарушителям правил дорожного движения разъясняли последствия аварий, показывая записи реальных ДТП, объясняя, к каким серьезным последствиям может привести невнимательность на дороге.

Только за час работы инспекторами ГИБДД было выявлено пять нарушений правил перехода проезжей части в неположенном месте и три факта непредставления водителями преимущества в движении пешеходам.