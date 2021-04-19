С начала года в Красноярском крае 95 человек пострадали в ДТП

Массовый рейд «Пешеходный переход», который прошел в Красноярске 18 апреля, выявил множество нарушений. Госавтоинспекторы дежурили на аварийно – опасных участках дорог, они помогали пожилым и юным пешеходам перейти дорогу, а водителям напоминали о необходимости снизить скорость при приближении к пешеходным переходам. Нарушителям правил дорожного движения разъясняли последствия аварий, показывая записи реальных ДТП, объясняя, к каким серьезным последствиям может привести невнимательность на дороге.
Только за час работы инспекторами ГИБДД было выявлено пять нарушений правил перехода проезжей части в неположенном месте и три факта непредставления водителями преимущества в движении пешеходам.
«В результате дорожно-транспортных происшествий только с начала этого года получили травмы 95 пешеходов, четыре из которых погибли. Большая часть аварий произошла на пешеходных переходах, таких случаев с начала года зарегистрировано 56» - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Красноярского края.