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Владельца аквацентра в Шушенском отправили под домашний арест

Главная Происшествия
Красноярск
10:24 17 Апреля 2021
скр, ребенок, уголовное, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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Владелец аквацентра «Енисей» отправлен под домашний арест, а администратору предприятия запрещены определенные действия. Такие меры пресечения избраны подозреваемым по уголовному делу, возбужденному после гибели в «Енисее» восьмилетней девочки.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Как писали Sibnovosti.ru, 12 апреля девочка, находившаяся в бассейне с одноклассниками, педагогом и одним из родителей, заплыла на глубину и утонула.

«Владелец аквацентра … не контролировал работу администраторов по проведению с посетителями бассейна обязательного инструктажа, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону, а также не обеспечил наличие инструктора, ответственного за безопасность посетителей во время нахождения в бассейне, и медицинского работника…», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Аквацентр «Енисей» находится в поселке городского типа Шушенское.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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