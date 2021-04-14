Следственный комитет выявил преступную схему с участием ресурсоснабжающей компании «КрасКом»

Раскрыта преступная схема с участием ресурсоснабжающей компании «КрасКом». В региональном Следственном комитете сообщили, что дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего первого заместителя генерального директора компании «КрасКом».

Год назад посредник пообещал владельцу производственной базы подключить объект к сетям «КрасКома» в месте несанкционированного присоединения. За эту услугу требовалось вознаграждение 2 млн рублей. Посредник передал эти деньги первому заместителю руководителя ресурсоснабжающей компании.