В Красноярске задержана группировка, которая занималась сбытом наркотиков

В Красноярске задержаны участники преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере. По информации Следственного комитета, 34-летний житель Краснодарского края зимой приехал в Красноярск и снял в аренду однокомнатную квартиру в микрорайоне Северный. Он организовал бизнес по сбыту наркотиков, к которому привлек четверых подростков. Их он поселил в арендованной «однушке» и поручил делать закладки с наркотическими веществами за деньги.

«В момент задержания у подозреваемых было изъято около 200 грамм наркотиков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается», - отметили в Следственном комитете.

Кроме того, следователи инициируют возбуждение уголовного дело в отношении мужчины за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

Фото: lentachel