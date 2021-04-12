12 апреля
Красноярск
погода +4 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

Главная Происшествия
Красноярск
13:26 12 Апреля 2021
маршрутки, автобусы, гибдд, пдд, красноярск, нарушения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Инспекторы ГИБДД проверили автобусы, которые обслуживают 94-й маршрут. Красноярцы в соцсетях массово жаловались, что водители нарушают правила и работают без кондукторов.

Проверка подтвердила: водители работают в одиночку – управляют машинами и рассчитывают пассажиров во время движения. Кроме того, установлено четыре факта нарушения режима труда и отдыха водителей, а также выявлена техническая неисправность одного автобуса, при которой не допускается его эксплуатация.

«Госавтоинспекция напоминает, что любое отвлечение внимания от управления транспортным средством является опасностью как для самого водителя, так и для пассажиров в салоне. По вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону 256-84-00», - отметили в пресс-службе ГИБДД города.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

12 Апреля 2021 г.
Жителям увеличили тариф на содержание жилья
Новости Красноярска: Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

12 Апреля 2021 г.
Чего не скажешь о Хакасии и Тыве
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

12 Апреля 2021 г.
Мошенники оформили кредиты на 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

12 Апреля 2021 г.
Автомобилист получил незначительные травмы
Новости Красноярска: Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

10 Апреля 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о злоупотреблении должностным полномочиями
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

9 Апреля 2021 г.
Ребенок находится в детской хирургии
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

12 Апреля 2021 г.
Специалист покинул болгарскую «Славию»
Новости Красноярска: Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

10 Апреля 2021 г.
Акция состоялась в преддверии «Диктанта Победы»
Новости Красноярска: Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

12 Апреля 2021 г.
В фильм вошли эксклюзивные интервью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru