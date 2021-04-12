После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

Инспекторы ГИБДД проверили автобусы, которые обслуживают 94-й маршрут. Красноярцы в соцсетях массово жаловались, что водители нарушают правила и работают без кондукторов.
Проверка подтвердила: водители работают в одиночку – управляют машинами и рассчитывают пассажиров во время движения. Кроме того, установлено четыре факта нарушения режима труда и отдыха водителей, а также выявлена техническая неисправность одного автобуса, при которой не допускается его эксплуатация.
«Госавтоинспекция напоминает, что любое отвлечение внимания от управления транспортным средством является опасностью как для самого водителя, так и для пассажиров в салоне. По вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться в центральную диспетчерскую службу по телефону 256-84-00», - отметили в пресс-службе ГИБДД города.