12 апреля
Красноярск
погода +4 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:10 12 Апреля 2021
красноярск, мошенничество, жкх, платежка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярская УК «Базис» повысила тариф жителям 20 многоквартирных домов. При этом собрания жильцов по изменениям платы не проводились, протоколы были фиктивными.

«Вопреки требованиям закона общие собрания собственников по вопросу повышения платы за жилое помещение фактически не проводились. Граждане, указанные в протоколах общих собраний, в них не расписывались. В результате указанных действий гражданам причинен ущерб более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, что компания обслуживает дома в районе Черемушки, на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», на улице Юности, Астраханской и прочих.

Против УК «Базис» возбуждено уголовное дело по ч. статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

12 Апреля 2021 г.
Водители нарушают правила и работают без кондукторов
Новости Красноярска: Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

12 Апреля 2021 г.
Чего не скажешь о Хакасии и Тыве
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

12 Апреля 2021 г.
Мошенники оформили кредиты на 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

12 Апреля 2021 г.
Автомобилист получил незначительные травмы
Новости Красноярска: Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

10 Апреля 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о злоупотреблении должностным полномочиями
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

9 Апреля 2021 г.
Ребенок находится в детской хирургии
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

Проект «Космос БРИКС» представят в рамках праздничной трансляции Роскосмос ТВ

12 Апреля 2021 г.
В фильм вошли эксклюзивные интервью
Новости Красноярска: Мэр города Сергей Еремин примет участие в международном форуме

Мэр города Сергей Еремин примет участие в международном форуме

12 Апреля 2021 г.
Он расскажет о своем родительском опыте в условиях пандемии
Новости Красноярска: Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

12 Апреля 2021 г.
Специалист покинул болгарскую «Славию»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru