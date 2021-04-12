Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

Красноярская УК «Базис» повысила тариф жителям 20 многоквартирных домов. При этом собрания жильцов по изменениям платы не проводились, протоколы были фиктивными.

«Вопреки требованиям закона общие собрания собственников по вопросу повышения платы за жилое помещение фактически не проводились. Граждане, указанные в протоколах общих собраний, в них не расписывались. В результате указанных действий гражданам причинен ущерб более 1 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

Отметим, что компания обслуживает дома в районе Черемушки, на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», на улице Юности, Астраханской и прочих.

Против УК «Базис» возбуждено уголовное дело по ч. статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).