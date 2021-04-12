12 апреля
Красноярск
погода +4 °C
77.17
 
€ 91.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

Главная Происшествия
Красноярск
12:07 12 Апреля 2021
лесные пожары, в красноярском крае, пожарные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае пока не зафиксировано ни одного лесного пожара. В регионе также не открыт пожароопасный сезон и не введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

При этом в стране за последнюю неделю ликвидировано 187 лесных пожаров, в том числе в Хакасии, где введен особый противопожарный режим, и Тыве. По данным специалистов, основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор.

Напомним, в прошлом году в Красноярском крае долго не могли определиться – тушить ли пожары в труднодоступных лесах или нет. После того, как на трудности выбора обратили внимание федеральные власти, было принято решение о целесообразности спасения лесов от огня.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

После жалоб красноярцев инспекторы ГИБДД проверили 94-й автобусный маршрут

12 Апреля 2021 г.
Водители нарушают правила и работают без кондукторов
Новости Красноярска: Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

Красноярская УК незаконно собрала с жильцов более миллиона рублей

12 Апреля 2021 г.
Жителям увеличили тариф на содержание жилья
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

12 Апреля 2021 г.
Мошенники оформили кредиты на 1,5 млн рублей
Новости Красноярска: Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

12 Апреля 2021 г.
Автомобилист получил незначительные травмы
Новости Красноярска: Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

10 Апреля 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о злоупотреблении должностным полномочиями
Новости Красноярска: В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

9 Апреля 2021 г.
Ребенок находится в детской хирургии
Новости компаний
09/04
Погрузка на Красноярской железной дороге в марте выросла на 10%
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В «Норникеле» решили минимизировать дивиденды

В «Норникеле» решили минимизировать дивиденды

12 Апреля 2021 г.
Решение поддержал Совет директоров
Новости Красноярска: Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

12 Апреля 2021 г.
Специалист покинул болгарскую «Славию»
Новости Красноярска: Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

Красноярские единороссы провели историко-патриотическую игру «Огневые рубежи»

10 Апреля 2021 г.
Акция состоялась в преддверии «Диктанта Победы»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru