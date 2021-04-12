Красноярский края пока обходится без лесных пожаров

В Красноярском крае пока не зафиксировано ни одного лесного пожара. В регионе также не открыт пожароопасный сезон и не введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

При этом в стране за последнюю неделю ликвидировано 187 лесных пожаров, в том числе в Хакасии, где введен особый противопожарный режим, и Тыве. По данным специалистов, основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор.

Напомним, в прошлом году в Красноярском крае долго не могли определиться – тушить ли пожары в труднодоступных лесах или нет. После того, как на трудности выбора обратили внимание федеральные власти, было принято решение о целесообразности спасения лесов от огня.