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В Красноярском крае за сутки две молодые женщины стали жертвами лже-банкиров

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Красноярск
09:54 12 Апреля 2021
мошенничество, кредиты, в красноярском крае, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За сутки две молодые жительницы Енисейска стали жертвами мошенников. В полиции сообщили, что обе аферы преступники провернули по одной и той же схеме.

Во время телефонного разговора они представлялись сотрудниками банка и сообщали, что на женщин оформили кредиты мошенники. Чтобы заблокировать преступную процедуру, требовалось срочно перевести полученные деньги на разные абонентские номера через терминал банка. Аферисты объясняли, что таким образом кредит будет автоматически погашен.

«Чтобы усыпить бдительность жертвы, использовалась подмена номеров, которые определялись, как номера реальных правоохранительных органов. Именно таким способом потерпевшие, девушки 1988 и 1997 годов рождения, были введены в заблуждение мошенниками», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Сейчас силовики разыскивают мошенников. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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