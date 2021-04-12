Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

В Красноярске водитель протаранил стену двухэтажного дома на ул. Калинина. В ГИБДД сообщили, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав за езду в нетрезвом виде, а также штраф в 30 тысяч рублей.

По данным дорожной полиции, водитель Skoda Octavia на высокой скорости пытался совершить перестроение из крайней правой полосы в левую, но потерял управление и наехал на бордюр, после чего машину выбросило в кювет, а затем она отлетела в стену двухэтажного здания.

На тротуаре в этот момент никого не было. Сам водитель получил незначительные травмы – его уберегли сработавшие подушки безопасности. Повреждение дома также незначительные – автомобиль поцарапал фасад и испортил хозяевам одной из квартир подоконники.