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Водителю, который протаранил стену дома в Красноярске, грозит лишение прав

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Красноярск
09:31 12 Апреля 2021
авария, водитель, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске водитель протаранил стену двухэтажного дома на ул. Калинина. В ГИБДД сообщили, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав за езду в нетрезвом виде, а также штраф в 30 тысяч рублей.

По данным дорожной полиции, водитель Skoda Octavia на высокой скорости пытался совершить перестроение из крайней правой полосы в левую, но потерял управление и наехал на бордюр, после чего машину выбросило в кювет, а затем она отлетела в стену двухэтажного здания.

На тротуаре в этот момент никого не было. Сам водитель получил незначительные травмы – его уберегли сработавшие подушки безопасности. Повреждение дома также незначительные – автомобиль поцарапал фасад и испортил хозяевам одной из квартир подоконники.

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