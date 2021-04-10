Задержан экс-руководитель «Красноярского ЦСМ»

В Красноярске задержан бывший директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» («Красноярский ЦСМ»). Об этом сегодня сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудниками полиции задержан бывший руководитель федерального бюджетного учреждения. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностным полномочиями. Накануне возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации», - процитировал ТАСС представителя ведомства.

Информагентство со ссылкой на источник в силовых структурах уточнило, что речь идет о Василии Моргуне, возглавлявшем центр с 2002 по 2020 год.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре прошлого года стало известно об обысках у Василия Моргуна.