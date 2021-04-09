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В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

Главная Происшествия
Красноярск
17:25 9 Апреля 2021
общество, происшествия, красноярск, криминал, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Пьяный красноярец ударил ножом в шею девятилетнего мальчика в Красноярске, сейчас ребенок находится в больнице. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Происшествие произошло вчера вечером на Взлетке. По информации следствия, двое мальчиков поднимались на этаж многоквартирного дома. Ребенок увидел приоткрытую дверь квартиры по соседству, и решил посмотреть, что там внутри. В помещении был пьяный мужчина, который напал на него.

«Он схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь. Тогда подозреваемый ножом нанес ему удар в шею», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Красноярского края.

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