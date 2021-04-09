В Красноярске пьяный мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика

Пьяный красноярец ударил ножом в шею девятилетнего мальчика в Красноярске, сейчас ребенок находится в больнице. Следователи уже возбудили уголовное дело.

Происшествие произошло вчера вечером на Взлетке. По информации следствия, двое мальчиков поднимались на этаж многоквартирного дома. Ребенок увидел приоткрытую дверь квартиры по соседству, и решил посмотреть, что там внутри. В помещении был пьяный мужчина, который напал на него.