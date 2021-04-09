Участники нападения на инкассаторов в Красноярске приговорены к 14 и 15 годам колонии

Двум участникам нападения на инкассаторов сегодня вынесли приговор — 14 и 15 лет колонии строгого режима.

Нападение на инкассаторов произошло в 2020 году. Трое мужчин из Красноярска тщательно спланировали сценарий ограбления, и с оружием напали на сотрудников.

С места преступления они скрылись на заранее купленной подставной машине. Они даже подкинули в салон угнанного автомобиля волосы, которые специально собирали в парикмахерских, чтобы отвести от себя подозрения.

Украденные два миллиона рублей они поделили между собой поровну и спрятали в тайниках.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в разных частях города полицейские обнаружили и изъяли более двух миллионов рублей, похищенных при нападении. Кроме того, в гаражном массиве были найдены пустые инкассаторские кассеты для денег. В рамках расследования уголовных дел следователями проведено 13 обысков, допрошено более 50 свидетелей и очевидцев, назначено 65 различных экспертиз», — отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Напомним, ранее красноярский краевой суд вынес приговор организатору нападения на красноярских инкассаторов. Алексей Истягин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Гособвинитель требовал для него наказание в виде 13 лет лишения свободы.