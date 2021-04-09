Пассажиры нелегальных такси дважды за сутки попали в аварию

В Красноярске за сутки произошло две аварии с участием нелегальных такси. Одна из пассажирок получила серьезные травмы, однако никакой страховки не получит, поскольку у водителя не было лицензии.

С начала года сотрудник ГИБДД поймали 56 водителей, которые таксовали без лицензии. Штраф за такое правонарушение от двух до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит конфискацией машины.

«Для пассажиров также есть последствия пользования нелегальным такси. Поскольку такие водители выходят на линию без медицинского освидетельствования, нет гарантии, что перевозчик вообще в состоянии управлять автомобилем. Также вопросы может вызывать техническое состояние машины и наличие достаточного стажа у водителя. Такие таксисты фактически не несут ответственности за жизнь и здоровье своих пассажиров», - заявили автоинспекторы.

Фото: ГИБДД Красноярска