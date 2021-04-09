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В районах Красноярского края вспышки бешенства животных

Главная Происшествия
Красноярск
12:47 9 Апреля 2021
в красноярском крае, болезнь, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В двух районах Красноярского края зафиксированы вспышки бешентсва животных. Речь идет о Манском и Абанском районах. По информации регионального Управления Россельхознадзора, обоих случаях заболевшие животные – лисицы.

«В целях принятия мер, направленных на ликвидацию особо опасного заболевания и недопущения его распространения, ветеринарными специалистами КГКУ «Манский отдел ветеринарии» и КГКУ «Абанский отдел ветеринарии» проведены обследования эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, определены границы угрожаемых зон, разработаны планы мероприятий по ликвидации бешенства», - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, специалисты провели подворный обход неблагополучных населенных пунктов для выявления больных животных.

В Россельхознадзоре предупреждают: «Если в лесу или на даче вы увидели неестественно добрую и ласковую лису или другого зверя, который сам идет к вам и ластится, ни в коем случае не приближайтесь к нему. Избегайте прямых контактов с дикими животными. Постарайтесь не гладить их и не кормить с рук. Часто именно так ведут себя заболевшие бешенством животные. Помните: в природе нормальный дикий зверь опасается человека и никогда сам к нему не подойдет».

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