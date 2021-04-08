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Мэр Красноярска объявил локальный режим ЧС на р. Бугач в районе подтопления домов

Главная Происшествия
Красноярск
16:27 8 Апреля 2021
паводки, дома, пострадавшие, красноярск, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Еремин рассказал о введении локального режима ЧС в районе паводка вблизи реки Бугач. Там затоплено несколько домов на улицах Лесосибирская, Шушенская, 6-я Пригорная.

«В целях принятия исчерпывающих мер для устранения последствий происшествия на территории подтопления мною был объявлен локальный режим ЧС. Это позволит нам более основательно подойти к решению вопроса о материальной помощи семьям, чьи дома пострадали из-за паводка. У нас есть муниципальная выплата в размере 10 тысяч рублей. Но также будем оценивать нанесенный ущерб, чтобы уже по итогам объективно подсчитать размеры компенсаций», – сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, вчера из-за резкого таяния снега на Бугаче оказались подтоплены несколько домов в частном секторе, на некоторых участках вода стоит во дворах.

Фото: Сергей Еремин / Instagram

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