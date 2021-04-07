На Бугаче подтоплены дома в частном секторе

Из-за резкого таяния снега на Бугаче оказались подтоплены несколько домов в частном секторе, на некоторых участках вода стоит во дворах. По информации МЧС, подтоплен один частный дом в пер. Лесосибирском и два дома на ул. 6-й Пригорной. Семья, которая живет в пер. Лесосибирском, – родители и двое детей – временно разместились у родственников.

Сотрудники Центра ГО, ЧС и ПБ отсыпают береговую линию, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление.