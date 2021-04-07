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На Бугаче подтоплены дома в частном секторе

Главная Происшествия
Красноярск
13:29 7 Апреля 2021
паводки, весна, подтопление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Из-за резкого таяния снега на Бугаче оказались подтоплены несколько домов в частном секторе, на некоторых участках вода стоит во дворах. По информации МЧС, подтоплен один частный дом в пер. Лесосибирском и два дома на ул. 6-й Пригорной. Семья, которая живет в пер. Лесосибирском, – родители и двое детей – временно разместились у родственников.

Сотрудники Центра ГО, ЧС и ПБ отсыпают береговую линию, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление.

«Каждый год жители некоторых районов жалуются на подтопления домов и дворовых территорий. Чтобы этого не происходило, необходимо чистить ливневые стоки, канализации. И делать это должны как сами жильцы, так и коммунальные службы. Сотрудники же МЧС подключаются к ликвидации паводков только когда тонет целый населенный пункт. Если у жителей подтопило огороды, то они должны обращаться в местную администрацию», - сообщает в пресс-служба МЧС.

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