На Бугаче подтоплены дома в частном секторе

Из-за резкого таяния снега на Бугаче оказались подтоплены несколько домов в частном секторе, на некоторых участках вода стоит во дворах. По информации МЧС, подтоплен один частный дом в пер. Лесосибирском и два дома на ул. 6-й Пригорной. Семья, которая живет в пер. Лесосибирском, – родители и двое детей – временно разместились у родственников.
Сотрудники Центра ГО, ЧС и ПБ отсыпают береговую линию, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление.
«Каждый год жители некоторых районов жалуются на подтопления домов и дворовых территорий. Чтобы этого не происходило, необходимо чистить ливневые стоки, канализации. И делать это должны как сами жильцы, так и коммунальные службы. Сотрудники же МЧС подключаются к ликвидации паводков только когда тонет целый населенный пункт. Если у жителей подтопило огороды, то они должны обращаться в местную администрацию», - сообщает в пресс-служба МЧС.