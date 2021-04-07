Арестован бывший глава Балахтинского района Юртаев

По информации Sibnovosti.ru, бывший глава Балахтинского района Красноярского края Николай Юртаев арестован до 31 мая 2021 года в рамках дела о превышении должностных полномочий.

Следствием установлено, что в 2017 году власти района построили жилье для молодых семей и молодых специалистов. При этом субсидия от регионального министерства сельского хозяйства для оплаты работы ООО «Строймонтажинвест» была получена в полном объеме – больше семи миллионов рублей, сообщает источник Sibnovosti.ru. Принятое в собственность района жилье позже было признано непригодным для проживания.

По этому делу Юртаев был задержан 2 апреля. Балахтинский районный суд постановил заключить подозреваемого под стражу в СИЗО-1 Красноярска, несмотря на многочисленные попытки подследственного избежать ограничения свободы, в том числе с помощью районных медиков и ссылаясь на состояние здоровья.

Отметим, что максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий – до семи лет лишения свободы.

Любопытно, что при обыске в доме Юртаева были найдены пять патронов калибра 5,6 мм. Оружие с патронами такого калибра на фигуранте не зарегистрировано.

Добавим, что при этом Юртаев уже находится под подпиской о невыезде в деле о получении взятки и, по определению суда, всячески пытается мешать следствию, «оказывая негативное воздействие на свидетелей преступления».

Николай Юртаев возглавлял Балахтинский район с 2003 по 2017 год. В отставку ушел за три года до окончания срока полномочий по собственному желанию.