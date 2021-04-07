С приходом тепла в Красноярске активизировались клещи. Первых кровососов красноярцы заметили на проталинах Торгашинского хребта.

Опытные туристы отмечают, что на южных склонах легко подцепить клеща. Однако пик их активности наступит только к концу апреля-началу мая.

«Друзья, будьте осторожны, южные склоны уже оттаяли, и даже успели подсохнуть. Вероятность встретить клеща в походе возрастает с каждым днем», — предупреждают горожан туристы.

В Роспотребнадзоре советуют красноярцам пройти иммунизацию против клещевого энцефалита по ускоренной схеме. В этом случае вакцина вводится два раза с интервалом в один месяц. Такую прививку можно ставить даже летом. Однако выходить в лес можно только через две недели после второй прививки – только через это время сформируется иммунитет.