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В Красноярском крае задержан подозреваемый в ограблении ветерана ВОВ

Главная Происшествия
Красноярск
09:22 7 Апреля 2021
преступник, ветераны, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Полицейские задержали подозреваемого в ограблении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Зыково. Грабителем оказался 40-летний житель поселка – он признался и раскаялся в содеянном.

В Следственном комитете сообщили, что грабитель зашел в квартиру ветерана рано утром – дверь в жилье не запиралась. Незваный гость избил хозяина и похитил 20 тысяч рублей. С деньгами мужчина скрылся в неизвестном направлении.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции по «горячим следам» подозреваемый был задержан. Главным следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту грабежа», - сообщили в пресс-службе силового ведомства.

 

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