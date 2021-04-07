В Красноярском крае задержан подозреваемый в ограблении ветерана ВОВ

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Зыково. Грабителем оказался 40-летний житель поселка – он признался и раскаялся в содеянном.

В Следственном комитете сообщили, что грабитель зашел в квартиру ветерана рано утром – дверь в жилье не запиралась. Незваный гость избил хозяина и похитил 20 тысяч рублей. С деньгами мужчина скрылся в неизвестном направлении.