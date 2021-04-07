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СК возбудил уголовное дело после обрушения стены жилого дома в Канске

Главная Происшествия
Красноярск
08:35 7 Апреля 2021
обрушение, дом, жилье, канск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канске обрушилась стена двухэтажного жилого дома. Кирпичная кладка рухнула со второго по первый этаж. Никто из жильцов не пострадал. Из здания эвакуировали 42 человека, из них 18 детей. Тех, кто не смог остаться у родственников или знакомых, отправили в пункты временного размещения.

Жители сообщают, что 30-квартирный дом был аварийным. Администрация отказалась его сносить, признала подлежащим реконструкции. Несколько дней назад жильцы сообщили, что стена начала разрушаться, однако действий власти не предприняли. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, и, по имеющимся сведениям, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

 

фото: прокуратура Красноярского края 

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