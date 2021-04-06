При краевом правительстве создана рабочая группа для расследования причин отравления в Школе космонавтики

При краевом правительстве создана межведомственная рабочая группа, которая займется установлением причин отравления детей в Школе космонавтики. В нее войдут врачи ФМБА, сотрудники Роспотребнадзора и министерства образования.

«Решение было принято после переговоров главы региона с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Необходимые проверки проведут как в самой школе, так и в краевом центре питания», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне, пообедав в школьной столовой, недомогание почувствовали 11 человек. Один ребенок был госпитализирован. В причинах случившегося разбирается Следственный комитет. Специалисты берут пробы еды и смывы с пищеблоков.