Следственный комитет проверяет Школу космонавтики в Железногорске, где отравились 11 детей после обеда в школьной столовой. В школе для одаренных детей работает следственно-оперативная группа. Специалисты изымают образцы пищи, проводят смывы рук персонала. Силовикам важно установить, каким образом произошло заражение.

Сообщение о массовом отравлении школьников поступило в Следственный комитет накануне. Все пострадавшие – ученики 8-11 классов. Один из ребят госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что в марте в Школе космонавтики едой из столовой отравились 17 детей.