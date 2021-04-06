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Следственный комитет проверяет Школу космонавтики в Железногорске

Главная Происшествия
Красноярск
09:21 6 Апреля 2021
школа, дети, следствие, проверка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет проверяет Школу космонавтики в Железногорске, где отравились 11 детей после обеда в школьной столовой. В школе для одаренных детей работает следственно-оперативная группа. Специалисты изымают образцы пищи, проводят смывы рук персонала. Силовикам важно установить, каким образом произошло заражение.

Сообщение о массовом отравлении школьников поступило в Следственный комитет накануне. Все пострадавшие – ученики 8-11 классов. Один из ребят госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.

Напомним, что в марте в Школе космонавтики едой из столовой отравились 17 детей.

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