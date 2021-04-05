Telegram-канал сообщил о новых обысках в «Сибиряке»

В красноярской строительной компании «Сибиряке» сегодня утром снова прошли обыски. Об этом сообщил telegram-каналу «Проспект Мира» источник в компании.

По словам источника, перед планеркой в офис «Сибиряка» пришли как минимум 10 человек в спецамуниции и «устроили маски-шоу». Источник уточнил, что обыски проходили в кабинете гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее сообщалось о том, что силовики побывали в доме Владимира Егорова, а его сын Константин был задержан в Геленджике и доставлен в Красноярск.