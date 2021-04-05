Полиция проверяет информация о зверском убийстве собаки в Игарке

В Игарке неизвестные жестокого убили домашнего пса. Хозяйка собаки сама сообщила, что ночью около одного из домов в первом микрорайоне на собаку напали с ножом.

Люди уверены, что это дело рук сотрудников фирмы по отлову бездомных животных «Белка и Стрелка». Сейчас информацию об убийстве собаки проверяет полиция. Сотрудникам МВД предстоит установить личности живодеров.

«Сегодня ночью истыкали ножом до смерти нашего Мишку! Четыре здоровых мужика! Держали и резали! На крыльце! Все в крови. Я проснулась от рева бурана в 1:35. Поэтому никто не слышал собачьего визга! Боритесь с собаками, но не у подъезда! Убили, бросили... Сейчас время 11 часов! Белый день! Он лежит», - рассказала хозяйка убитого пса в соцсетях.

фото: vk.com/hatikohelp