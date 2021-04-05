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Россельхознадзор в Красноярске нашел некачественные семена

Главная Происшествия
Красноярск
14:08 5 Апреля 2021
посевная, россельхознадзор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота более тысячи пакетов некачественных семян из Белоруссии. Ведомство провело проверку продукции на всхожесть. Оказалось, что несколько партий не соответствуют требованиям ГОСТа. Россельхознадзор забраковал как семена овощей, так и цветочных культур.

«По факту нарушения порядка реализации семян овощных и цветочных культур граждане республики Беларусь привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП Российской Федерации. В целях пресечения правонарушения в области семеноводства данные семена сняты с реализации», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Вся изъятая из оборота продукция была уничтожена.

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