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В Красноярском крае грузовой поезд врезался в иномарку нарушителя ПДД

Главная Происшествия
Красноярск
15:01 5 Апреля 2021
поезд, переезд, авария, пдд, дтп, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Нижнеингашском районе на жд-переезде станции Решеты накануне вечером произошло ДТП. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель Toyota Avensis решил проскочить пути перед грузовым поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось», - рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В результате аварии схода подвижного состава нет, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.

С начала года это уже четвертое ДТП на переездах КрасЖД. Все аварии произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

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