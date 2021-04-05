В Красноярском крае грузовой поезд врезался в иномарку нарушителя ПДД

В Нижнеингашском районе на жд-переезде станции Решеты накануне вечером произошло ДТП. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, водитель Toyota Avensis решил проскочить пути перед грузовым поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось», - рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В результате аварии схода подвижного состава нет, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.

С начала года это уже четвертое ДТП на переездах КрасЖД. Все аварии произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.