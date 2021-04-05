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Красноярку будут судить за контрабанду препаратов для похудения

Главная Происшествия
Красноярск
09:15 5 Апреля 2021
криминал, лекарство, мошенничество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Несостоявшаяся бизнес-леди из Красноярска пойдет под суд за контрабанду препаратов для похудения. Девушка через страницу в соцсети организовала продажу сильнодействующих препаратов, в состав которых входит сибутрамин – лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. На территории России оборот этого препарата ограничен. Казахстан

Красноярка приобретала лекарство через интернет у жителей Казахстана, а потом реализовывала.

«Она организовала сбыт указанных сильнодействующих веществ обратившимся к ней женщинам через созданную ею страницу в одной из социальных сетей. Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, вещества изъяты из оборота», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Запрещенные вещества у предпринимательницы изъяли. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Фото: УТ МВД по СФО

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