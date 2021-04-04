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Красноярка хотела заработать на ставках, но попалась в руки мошенникам

Главная Происшествия
Красноярск
13:41 4 Апреля 2021
мошенники, кража, ставка, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Женщина из Красноярска стала жертвой мошеннической схемы. У нее похитили больше 350 тысяч рублей.

Как выяснили в МВД, ей на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником биржевой компании, и предложил ей заработать на ставках. Она перевела им первый «депозит» — 9 тысяч рублей, но передумала и решила вернуть деньги.

Злоумышленник сказал, что для возврата необходимо сделать несколько операций в приложении мобильного банка. 34-летняя красноярка согласилась и перевела ему все деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 УК РФ (Кража).

Сотрудники полиции напоминают:

«Никогда не соглашайтесь на предложения легкого и быстрого заработка, поступающие от незнакомых вам людей. За навязчивой рекламой в сети Интернет (в том числе социальных сетях), звонками с предложением без усилий поправить материальное положение часто стоят мошенники. Будьте бдительны и не переводите свои денежные средства на счета незнакомцев».

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