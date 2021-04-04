Красноярка хотела заработать на ставках, но попалась в руки мошенникам

Женщина из Красноярска стала жертвой мошеннической схемы. У нее похитили больше 350 тысяч рублей.

Как выяснили в МВД, ей на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником биржевой компании, и предложил ей заработать на ставках. Она перевела им первый «депозит» — 9 тысяч рублей, но передумала и решила вернуть деньги.

Злоумышленник сказал, что для возврата необходимо сделать несколько операций в приложении мобильного банка. 34-летняя красноярка согласилась и перевела ему все деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 УК РФ (Кража).