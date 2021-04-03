Силовики приехали к красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову

Спецслужбы работают в доме Владимира Егорова – владельца строительной компании «Сибиряк». Об этом сообщил telegram-канал «Борус».

Telegram-канал выложил короткое видео. На нем можно увидеть, что у особняка Владимира Егорова припаркованы несколько автомобилей. У ворот дома стоит человек с надписью ФСБ на куртке.

Кроме того, по данным «Боруса», в Красноярск уже доставлен сын Владимира Константин. Как сообщали ранее Sibnovosti.ru, ранее он был задержан в Геленджике.

Как уточнил ТАСС, Константин Егоров уже допрошен в Красноярске по уголовному делу о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы.

Фото: telegram-канал «Борус»