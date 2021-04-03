3 апреля
Красноярск
погода +3 °C
76.07
 
€ 89.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

Главная Происшествия
Красноярск
10:57 3 Апреля 2021
дело, уголовное, производство, алкоголь, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае сотрудники полиции ликвидировали очередное нелегальное производство контрафактного алкоголя. Оно располагалось в Лесосибирске.

Производство местный житель организовал в помещении одного из принадлежащих ему гаражных боксов. Ему помогали двое знакомых. Продукцию они сбывали в торговые точки Казачинского района, Енисейска и Лесосибирска.

«В ходе проведения обыска при силовой поддержке бойцов спецназа управления Росгвардии по краю сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила более 1,9 млн руб.», - рассказали о масштабе «гаражного» производства в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкоголя).

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Силовики приехали к красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову

Силовики приехали к красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову

3 Апреля 2021 г.
Его сын уже допрошен в Красноярске по делу о мошенничестве
Новости Красноярска: В сети выложили видео задержания Константина Егорова

В сети выложили видео задержания Константина Егорова

3 Апреля 2021 г.
Сына владельца «Сибиряка» задержали в Геленджике
Новости Красноярска: Сын известного красноярского бизнесмена Константин Егоров задержан в аэропорту г. Геленджика

Сын известного красноярского бизнесмена Константин Егоров задержан в аэропорту г. Геленджика

2 Апреля 2021 г.
Об этом сообщает Telegram-канал «Сибиряк»
Новости Красноярска: Водитель на джипе въехал в автосалон «Lexus-Красноярск»

Водитель на джипе въехал в автосалон «Lexus-Красноярск»

2 Апреля 2021 г.
Он уходил от погони сотрудников ГИБДД
Новости Красноярска: Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

2 Апреля 2021 г.
Состоялось первое заседание
Новости Красноярска: В Сосновоборске должник по ошибке вызвал судебных приставов вместо такси

В Сосновоборске должник по ошибке вызвал судебных приставов вместо такси

2 Апреля 2021 г.
Он назвал приставу свой адрес
Новости компаний
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
01/04
Что за будка во дворе? Зачем нужны тепловые пункты Теплоснабжение
01/04
Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн
01/04
СГК реализует проекты по дополнительной очистке горячей воды в период паводков в Красноярском крае
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска молодые люди устроили разборки с оружием

На правобережье Красноярска молодые люди устроили разборки с оружием

31 Марта 2021 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: Telegram-канал: экс-руководитель красноярского Татышев-парка подозревается во взятке

Telegram-канал: экс-руководитель красноярского Татышев-парка подозревается во взятке

31 Марта 2021 г.
Источник сообщил о возбуждении уголовного дела
Новости Красноярска: Анатолий Быков готов баллотироваться в Госдуму

Анатолий Быков готов баллотироваться в Госдуму

29 Марта 2021 г.
Сейчас бизнесмен находится в СИЗО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru