Контрафактный алкоголь гнали в лесосибирском гараже

В Красноярском крае сотрудники полиции ликвидировали очередное нелегальное производство контрафактного алкоголя. Оно располагалось в Лесосибирске.

Производство местный житель организовал в помещении одного из принадлежащих ему гаражных боксов. Ему помогали двое знакомых. Продукцию они сбывали в торговые точки Казачинского района, Енисейска и Лесосибирска.

«В ходе проведения обыска при силовой поддержке бойцов спецназа управления Росгвардии по краю сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 4 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого составила более 1,9 млн руб.», - рассказали о масштабе «гаражного» производства в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот алкоголя).

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю