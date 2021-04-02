Сын известного красноярского бизнесмена Константин Егоров задержан в аэропорту г. Геленджика

Сотрудниками СК и ФСБ задержан сын владельца строительной компании «Сибиряк» Константин Егоров. По информации Telegram-канала, задержание может быть связано с расследованием уголовного дела по факту мошенничества при строительстве больницы.

Напомним, строительную компанию «Сибиряк» подозревают в хищениях около 113 млн рублей при поставках медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу. По этому факту было возбуждено уголовное дело, в январе прошли обыски.

Фото: Telegram-канал «Сибиряк»