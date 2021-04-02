Водитель на джипе въехал в автосалон «Lexus-Красноярск»

Водитель протаранил автосалон «Lexus-Красноярск».

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД организовали погоню за водителем джипа. Автомобилист протаранил входную группу автосалона и остановился после столкновения с колонной внутри здания.

По информации телеграм-канала «Борус» и «Медведь Холдинг», водитель Lexus — клиент дилерского центра, которому не понравился расчет стоимости автомобиля по трейд-ин. Таким образом он решил «отомстить» компании.

В дилерском центре «Lexus-Красноярск» эту информацию не подтвердили. Там отметили, что нарушитель никогда не был клиентом центра.