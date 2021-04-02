Водитель на джипе въехал в автосалон «Lexus-Красноярск»

Водитель протаранил автосалон «Lexus-Красноярск».
Сегодня ночью сотрудники ГИБДД организовали погоню за водителем джипа. Автомобилист протаранил входную группу автосалона и остановился после столкновения с колонной внутри здания.
По информации телеграм-канала «Борус» и «Медведь Холдинг», водитель Lexus — клиент дилерского центра, которому не понравился расчет стоимости автомобиля по трейд-ин. Таким образом он решил «отомстить» компании.
В дилерском центре «Lexus-Красноярск» эту информацию не подтвердили. Там отметили, что нарушитель никогда не был клиентом центра.
«Водитель уходил от преследования и заехал на территорию дилерского центра. Повредив входные двери, въехал в дилерский центр. Обстоятельства произошедшего и размер ущерба сейчас устанавливаются. Несмотря на это, автосалон работает в штатном режиме с 9 часов утра. Данный автомобиль к нам в сервисную зону для обслуживания, либо для проведения оценки стоимости не заезжал», — сказал в беседе с НГС директор «Lexus-центра» Роман Головков.