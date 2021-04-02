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Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 2 Апреля 2021
игры, суд, убийство, уголовное, семья
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске суд присяжных приступил к рассмотрению дела об убийстве с особой жестокостью семьи на ул. Щорса. В марте прошлого года обвиняемый убил трех человек – женщину, ее пожилого отца и ее 9-летнюю дочь. После просмотра жестоких сцен в компьютерной игре пьяный мужчина направился к своим соседям и зарезал всех по очереди.

«После этого, намереваясь скрыть следы своего преступления, он совершил ряд действий над телами умерших, создавая картину преступления, подвергающую сомнению его причастность к убийству», - сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Перед судом присяжных выступил государственный обвинитель и защитник, а также были допрошены потерпевшие – близкие родственники погибших.

Фото: сайт красноярского краевого суда 

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