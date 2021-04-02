В Сосновоборске должник по ошибке вызвал судебных приставов вместо такси

Должник из Сосновоборска совершил досадную для него ошибку. Мужчина задолжал по алиментам 280 тысяч руб. Горе-отец нигде не работал и регулярно пропускал платежи в пользу ребенка. В итоге его привлекли к административной ответственности в виде 30 часов обязательных работ, но он и это проигнорировал.

«Мужчина был предупрежден судебными приставами об уголовной ответственности, при этом от дачи объяснений он уклонялся, дверь сотрудникам службы не открывал», - сообщили в пресс-центре службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Во время очередного телефонного разговора с приставом сосновоборец заявил, что не может прийти в отделение ведомства, потому что уехал в другой город. Он положил трубку, хотел вызвать такси, но перепутал номера и прозвонил приставу. Он назвал адрес, куда хочет получить машину. Вместо такси приехали приставы. Теперь должнику грозит уголовная ответственность.

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