Прокуратура проверила вывезенные с полигона «Серебристый» контейнеры

Красноярская природоохранная прокуратура проверила контейнеры, которые собственник вывез с полигона «Серебристый». В них были обнаружены пока неустановленных отходы, которые подлежали захоронению.

О предварительных результатах проверки сообщил сайт прокуратуры Красноярского края. По ее данным, семь 20-тонных контейнеров были вывезены 31 марта. Проверили их содержимое на следующий день. Представитель собственника уверял, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов.

Характер отходов в контейнерах пока не определен. Проверку органы прокуратуры проводили по сообщениям СМИ о планируемом размещении на полигоне «Серебристый» высокотоксичных отходов из Амурской области.

«Проверочные мероприятия прокуратурой продолжаются, их результатам будет дана принципиальная оценка, в том числе уголовно-правового характера. Общественность будет проинформирована дополнительно», - отметили в надзорном ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее компания «Зеленый город» отказалась от ввоза ядохимикатов на принадлежащий ей полигон «Серебристый» под Красноярском.

Фото: Google Maps