Нашел золото на прогулке: у жителя Солонцов изъяли драгметалл на 5 млн рублей

Житель поселка Солонцы Емельяновского района хранил у себя золото в самородках и слитках примерно на 5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Об уголовном деле сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю. Золото сотрудники полиции обнаружили еще в октябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У ранее судимого жителя Солонцов они изъяли золотой песок, самородки, 18 золотых слитков общим весом более 1 кг, а также индукционную печь и тигли.

«Подозреваемый пояснил полицейским, что обнаружил золотой песок и самородки, гуляя по лесу недалеко от золотоизвлекательной фабрики в п. Коммунар Ширинского района. Позже он самостоятельно изготовил золотые слитки сделал из золотого песка в печи для дальнейшей реализации», - отметили в краевом главке полиции.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю