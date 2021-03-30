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Три человека получили ранения при аварии котла в Нижнем Ингаше

Главная Происшествия
Красноярск
14:03 30 Марта 2021
пункт, авария, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Нижний Ингаш произошла авария на паровом котле пункта переработки древесины. Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшедшего.

Поселок находится в Нижнеингашском районе края. Паровой котел, о котором идет речь, использовался для сушки древесины. Пункт переработки, по данным прокуратуры Красноярского края, принадлежит ООО «Ориентир».

«В результате происшествия пострадало три человека, которые госпитализированы с различной степенью тяжести вреда здоровью», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года сгорела котельная аэропорта бурятского поселка городского типа Таксимо. Тогда огонь уничтожил и котельную, и бокс вместе с двумя автомобилями.

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