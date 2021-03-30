Три человека получили ранения при аварии котла в Нижнем Ингаше

В поселке Нижний Ингаш произошла авария на паровом котле пункта переработки древесины. Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшедшего.

Поселок находится в Нижнеингашском районе края. Паровой котел, о котором идет речь, использовался для сушки древесины. Пункт переработки, по данным прокуратуры Красноярского края, принадлежит ООО «Ориентир».

«В результате происшествия пострадало три человека, которые госпитализированы с различной степенью тяжести вреда здоровью», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года сгорела котельная аэропорта бурятского поселка городского типа Таксимо. Тогда огонь уничтожил и котельную, и бокс вместе с двумя автомобилями.