В разбившемся Mercedes погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае. Оно произошло на территории Березовского района.

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, автомобили столкнулись утром на 6-м км малого обхода Красноярска. Микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком Scania, а затем и с легковым автомобилем Mazda, которая ехала следом.

Согласно сообщению краевого главка полиции, в Mercedes погибли водитель и двое пассажиров. Пострадал также и несовершеннолетний, который находился в Mazda. Его отправили в больницу.

Фото: страница «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»