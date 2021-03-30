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В разбившемся Mercedes погибли три человека

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Красноярск
10:31 30 Марта 2021
авария, автомобиль, дтп, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае. Оно произошло на территории Березовского района.

По данным главного управления МВД России по Красноярскому краю, автомобили столкнулись утром на 6-м км малого обхода Красноярска. Микроавтобус Mercedes, двигавшийся в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком Scania, а затем и с легковым автомобилем Mazda, которая ехала следом.

Согласно сообщению краевого главка полиции, в Mercedes погибли водитель и двое пассажиров. Пострадал также и несовершеннолетний, который находился в Mazda. Его отправили в больницу.

Фото: страница «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

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