Прокуратура края занялась массовой дракой несовершеннолетних в Игарке

Прокуратура края организовала проверку после массовой драки школьников в Игарке. Несовершеннолетние дрались «стенка на стенку» в недострое.

«Предварительно установлено, что 26.03.2021 в недостроенном здании около муниципального казенного образовательного учреждения "СШ г. Игарка" им. В.П. Астафьева по причине ранее возникшего конфликта среди несовершеннолетних произошла массовая драка. По ее завершению за медицинской помощью никто не обращался», — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

На место происшествия вылетел сотрудник прокуратуры края для установления причин произошедшего, а также для проверки исполнения законодательства по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних.

Фото: Прокуратура Красноярского края